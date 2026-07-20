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Родри взе титлата, но и "Златната топка" от Меси

Играчите на Испания обраха индивидуалните награди

20.07.2026 | 07:40 ч. 1
Снимка Ройтерс

Снимка Ройтерс

Халфът на Испания Родри бе избран за "Най-добър футболист" на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

Капитанът на новите световни шампиони бе моторът в халфовата линия по време на целия турнир и при отсъствието на изявен голмайстор в тима на "Ла Фурия" бе логичният избор за носител на "Златната топка" на Мондиал 2026.

Неговите съотборници Унай Симон и Пау Кубарси взеха другите две индивидуални награди.

Унай Симон получи приза за "Най-добър вратар", след като запази "суха мрежа" в седем от осемте мача на световното първенство и допусна само един гол в хода на целия турнир.

Централният защитник Пау Кубарси взе наградата за "Най-проспериращ млад играч" на световното първенство.

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