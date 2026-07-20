Тупалки след мача между Испания и Аржентина, нервите не издържаха

Нервите на някои играчи не издържаха и се стигна до тупалки между част от футболистите на Испания и Аржентина веднага след финала на световното първенство.
След последния съдейски сигнал на срещата, която испанците спечелиха с 1:0, се стигна до спречкване между играчи от двете страни. Главно действащо лице в
мелето, запечатано на камерите на очевидци,
е аржентинският полузащитник Леандро Паредес.
На кадрите се вижда как след последния съдийски сигнал Паредес изритва Ерик Гарсия, а след това се нахвърля заедно със съотборника си Тиаго Алмада и на неизползваната резерва Гави, като двамата с Алмада го повалят на земята. В този момент в мелето се включват и множество други играчи и треньори, които успяват да потушат страстите.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.