Тупалки след мача между Испания и Аржентина, нервите не издържаха

Нервите на някои играчи не издържаха и се стигна до тупалки между част от футболистите на Испания и Аржентина веднага след финала на световното първенство.

След последния съдейски сигнал на срещата, която испанците спечелиха с 1:0, се стигна до спречкване между играчи от двете страни. Главно действащо лице в

мелето, запечатано на камерите на очевидци,

е аржентинският полузащитник Леандро Паредес.

На кадрите се вижда как след последния съдийски сигнал Паредес изритва Ерик Гарсия, а след това се нахвърля заедно със съотборника си Тиаго Алмада и на неизползваната резерва Гави, като двамата с Алмада го повалят на земята. В този момент в мелето се включват и множество други играчи и треньори, които успяват да потушат страстите.