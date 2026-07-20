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Тупалки след мача между Испания и Аржентина, нервите не издържаха

Аржентинецът Леандро Паредес бе главно действащо лице

20.07.2026 | 08:06 ч. 19
Снимка Ройтерс

Снимка Ройтерс

Нервите на някои играчи не издържаха и се стигна до тупалки между част от футболистите на Испания и Аржентина веднага след финала на световното първенство.

След последния съдейски сигнал на срещата, която испанците спечелиха с 1:0, се стигна до спречкване между играчи от двете страни. Главно действащо лице в

мелето, запечатано на камерите на очевидци,

е аржентинският полузащитник Леандро Паредес.

На кадрите се вижда как след последния съдийски сигнал Паредес изритва Ерик Гарсия, а след това се нахвърля заедно със съотборника си Тиаго Алмада и на неизползваната резерва Гави, като двамата с Алмада го повалят на земята. В този момент в мелето се включват и множество други играчи и треньори, които успяват да потушат страстите.

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