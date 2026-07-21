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Ямал разкри какво му е казал Меси след финала на Мондиала

Меси е най-добрият в историята, каза испанският халф

21.07.2026 | 21:15 ч. 7
Снимка: Ройтерс

Снимка: Ройтерс

Испанският халф Ламин Ямал разкри какво му е казал аржентинският нападател Лионел Меси след финала на Световното първенство по футбол.

В решителния мач от турнира на 19 юли Испания победи Аржентина с 1:0 в продълженията. След последния съдийски сигнал Ямал се приближи до Меси, който лежеше на терена. Двамата се ръкуваха и се прегърнаха.

"Меси е най-добрият в историята, някой, на когото винаги съм се възхищавал. След мача изразих уважението си към него. Той ми каза да продължа по пътя си и че бъдещето принадлежи на нашето поколение. Тези думи означават за мен толкова, колкото златен медал“, цитира OneFootball думите на Ямал.

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19-годишният Ямал е световен шампион и европейски шампион. 39-годишният Меси е световен шампион, олимпийски шампион, двукратен носител на Копа Америка и победител във Финалисима.
(БТА)

 

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Тагове:

Ламин Ямал Лионел Меси Световно първенство(
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