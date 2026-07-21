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Ямал с брада, Кукурея с татус "Фуенте" - по клетвите ще ги познаете

Ще изпълнят ли испанците обещанията си преди победата

21.07.2026 | 18:52 ч. 0
Снимка Ройтерс и AI

Снимка Ройтерс и AI

Какво ли не прави човек, за да извика на помощ богинята на победата? Най-често се кълне в невъзможни неща. По клетвите ще ги познаете.

Испания е световен шампион по футбол, но успехът дойде освен с игра и със заклинания.

Преди финала някои испански футболисти се заклеха да променят драстично външния си вид, ако победят.

Ламин Ямал обяви, че ще си пусне брада, ако спечели финала. Пабло Гави каза, че ще боядиса косата си в розово, а съотборникът му Педри - в русо.

Последният предизвика Феран Торес, който вкара решаващия гол в двубоя с Аржентина, който се закле, да си обръсне главата.
Най-интересно обещание даде Марк Кукурея, който заяви, че ще си направи татуировка на лицето на треньора си Луис де ла Фуенте, ако спечелят заедно Световното първенство.

Това не е първо обещание на Кукурея. През 2022 г. той заяви, че ако страната му спечели Европейското първенство по футбол ще се боядиса в червено. Тогава той спази обещанието си. 

Предстои да разберем дали футболистите ще изпълнят обещанията си. По клетвите не, по изпълнението им ще ги познаете.

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