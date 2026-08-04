Киев с нов план за армията: Дезертирали войници могат да се върнат при свои условия

Украйна предоставя на изчезналите си войници бонус за завръщането им във войната: възможността да изберат новия си район на разполагане, командир и длъжност. Министерството на отбраната в Киев съобщи в петък, че ще позволи на войниците, които са отсъствали без разрешение, или AWOL, да избират измежду над 70 подразделения в трите си сухопътни рода войски, ако се върнат на служба, пише Business Insider.

Това обявление представлява разширяване на програмата за доброволно завръщане, стартирана през юни, която има за цел да привлече обратно десетки хиляди войници, отсъстващи без разрешение, в рамките на 100 дни. Това е приоритет за Украйна, която от години се бори да поддържа редиците си пълни, което засилва порочния кръг, в който останалите ѝ войници, които са в числено неравенство, стават все по-изтощени.

Програмата "ви позволява да изберете нова военна част от определен списък, да посочите желаната от вас сфера на служба и предишен опит, да получите подкрепа от контактния център и да пристигнете незабавно в новата част", заяви министерството в съобщението си от петък.

Военнослужещите имат срок до 20 септември да подадат заявление за завръщане, добавиха от министерството.

Благодарение на социалните медии украинските командири и подразделения често си изграждат репутация по отношение на процента на оцеляване и благосъстоянието на своите войници. Това е направило някои подразделения далеч по-популярни от други.

Все пак Министерството на отбраната изглежда добави едно предупреждение - няма гаранция, че войникът ще бъде назначен в предпочитаната от него част или длъжност.

"В същото време броят на длъжностите в отделните райони е ограничен, така че онези, които вече са избрали част, район на служба и желана длъжност, не трябва да отлагат подаването на заявление", се посочва в изявлението.

Но през тази година министерството неведнъж се е стремяло да успокои войниците, че новите му системи са разработени с оглед на здравия разум, а не на бюрокрацията, за да не се допусне войниците да бъдат пренебрегнати.

"Шофьори, оператори на безпилотни летателни апарати, административни служители, стрелци, армията се нуждае от всички", заяви Мстислав Баник, заместник-министър на отбраната.

Ръководено доскоро от неконвенционалния Михаил Федоров, министерството се опита да модернизира радикално структурата на армията си и да задържи войниците.

Преди това войник, напуснал без разрешение, трябваше да се яви пред военната полиция, за да регистрира официално отсъствието си, което се наказва с до 10 години затвор. След това той би бил изпратен в резервен батальон, откъдето би могъл да бъде преразпределен към новата си част.

Но новата програма прескача всичко това, заявиха от министерството, като вместо това изпраща войниците директно в предпочитаната от тях част. Веднъж там, те ще бъдат защитени от принудително прехвърляне в друга част в продължение на шест месеца.

Вместо да се явяват пред военната полиция, дезертиралите войници могат да подадат заявление за връщане на фронта чрез уебсайт или украинското военно мобилно приложение Army+, добавиха представители на министерството.

Федоров заяви през януари, че Украйна е регистрирала над 200 000 случая на самоволно отсъствие от началото на войната. Тази цифра обаче може да е значително завишена поради административна вратичка, която позволяваше на недоволни войници да избегнат бюрократичните пречки при прехвърлянето между подразделения, като изчезват без разрешение.

Украйна също така наскоро драстично повиши таваните на заплатите на войниците, като бойците от щурмовите подразделения могат да печелят над шестцифрени суми годишно в зависимост от това колко често са участвали в бойни действия.