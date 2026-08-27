Григор Димитров спечели и втория си мач от US Open

Григор Димитров направи още една крачка към основната схема на US Open, след като спечели и втория си мач в квалификациите. Българинът се наложи с 2:0 сета (7:6, 6:4) над представителя на Казахстан Тимофей Скатов и се класира за решителната фаза на пресявките.

Скатов заема 205-ото място в световната ранглиста. В предишния кръг той отстрани белгиеца Жил Арно Баи с 6:4, 6:2. Казахстанецът има две участия в основната схема на Откритото първенство на САЩ, но досега не е успявал да премине първия кръг.

Най-добрият български тенисист има силна история на US Open. Той достигна до полуфиналите през 2019 г., а през 2024 г. игра на четвъртфиналите.