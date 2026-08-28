BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 9

Григор Димитров влезе в основната схема на US Open

Съперникът му Ото Виртанен се отказа заради физически проблеми

28.08.2026 | 06:15 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Звездата ни в тениса Григор Димитров ще играе на US Open.

35-годишният хасковлия се класира за основната схема на откритото първенство на САЩ, след като не се наложи да играе последния си мач от третия кръг на квалификациите.

Световният №137 трябваше да срещне Ото Виртанен, но финландецът се отказа заради физически проблеми малко преди началото на мача.

При квалификациите за влизане в основната схема Григор Димитров елиминира италианеца Лоренцо Джусто, а след това се справи и с Тимофей Скатов от Казахстан.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

сащ първенство григор основна схема
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem