Григор Димитров влезе в основната схема на US Open

Звездата ни в тениса Григор Димитров ще играе на US Open.

35-годишният хасковлия се класира за основната схема на откритото първенство на САЩ, след като не се наложи да играе последния си мач от третия кръг на квалификациите.

Световният №137 трябваше да срещне Ото Виртанен, но финландецът се отказа заради физически проблеми малко преди началото на мача.

При квалификациите за влизане в основната схема Григор Димитров елиминира италианеца Лоренцо Джусто, а след това се справи и с Тимофей Скатов от Казахстан.