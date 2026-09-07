Кой е най-скъпият футболен отбор в света?

Реал (Мадрид) продължава да утвърждава силното си присъствие в европейския футбол, съвпадайки със старта на Шампионската лига на УЕФА, тъй като кралският клуб се превърна в най-високо оценения отбор в състезанието, потвърждавайки статута си на един от най-известните клубове в историята на турнира.

Пазарната стойност на отбора на Реал е приблизително 1,46 милиарда евро. Малко след лидера е английския Манчестър Сити. Той струва 1,43 милиарда евро, а актуалният европейски клубен първенец Пари Сен Жермен е на трето място със стойност от 1,36 милиарда евро.

Отборът на Арсенал се оценява на около 1,33 милиарда евро, следван от ФК Барселона с 1,26 милиарда евро, Байерн Мюнхен - 1,04 милиарда евро и Ливърпул с около 1,03 милиарда евро.

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Тези цифри отразяват продължаващата икономическа и спортна сила на Реал Мадрид, въпреки нарастващата конкуренция от клубове с огромни финансови възможности, особено тези от Висшата лига и Пари Сен Жермен. Сближаването между Реал (Мадрид) и УЕФА не се ограничава само до спортната страна, тъй като данните сочат, че европейският ръководен орган би могъл да се възползва в бъдеще от стадион "Сантяго Бернабеу“ като домакин на европейски финали, наред с по-голямата отвореност към някои идеи, свързани с проекта за Европейската Суперлига, включително планове за излъчване и цифрови платформи. Изглежда, че сблъсъкът между Реал (Мадрид) и УЕФА наближава своя край, тъй като и двете страни признават, че сътрудничеството може да бъде по-полезно от конфронтацията, особено като се има предвид, че кралският клуб продължава да поддържа статута си на един от най-важните стълбове на европейския футбол и един от най-влиятелните и популярни клубове в Шампионската лига на УЕФА.