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Жозе Моуриньо отново е начело на Реал Мадрид

Той води испанския колос в периода 2010-2013

11.06.2026 | 22:22 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Португалският специалист Жозе Моуриньо официално се завърна начело на Реал Мадрид, съобщиха от пресслужбата на "кралете", съобщават от Gol.bg.

Той води испанския колос в периода 2010-2013, като спечели Ла Лига, Купата на Краля и Суперкупата на Испания.

Завръщането на Специалния на "Бернабеу" не е изненада. Всички очакваха това да се случи след преизбирането на Флорентино Перес за осми мандат като президент на клуба в неделя.

Моуриньо заменя на поста Алваро Арбелоа и има за задача да върне трофеите в Кралския клуб, след като Реал остана "на сухо" в последните два сезона.

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Жозе Моуриньо Реал Мадрид футбол
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