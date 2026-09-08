Принц Джордж прекрачи прага на престижния колеж “Итън”

Принц Джордж позира за снимка с новата си училищна униформа, след като пристигна за първия си ден в колежа "Итън“, придружен от гордите си родители - принца и принцесата на Уелс, съобщават британските медии.

Принцът пристъпи вътре едновременно като бъдещ крал и като леко притеснен 13-годишен младеж, на прага на вълнуваща нова глава от живота си.

Джордж, втори в линията за наследяване на трона, беше облечен с риза и вратовръзка, тъмно сако и панталони тип "чино“, а на краката си носеше кафяви велурени обувки. Той и родителите му вървяха с бърза крачка през историческия вътрешен двор на колежа – известен сред учениците като "School Yard“ под проливния дъжд.

Семейството премина под свода на кулата "Луптън“ - часовникова кула над портала, датираща от XVI век – и прекоси павирания двор.

Семейство Уелс спря до бронзовата статуя на Хенри VI, основателя на училището, разположена в центъра на двора, за да се ръкува със Саймън Хендерсън, директора на колежа "Итън“, и сър Никълъс Колридж, провоста на училището, който оглавява настоятелството.

"Добре дошъл, Джордж, успех и се забавлявай“, усмихна се г-н Хендерсън. След това той се ръкува с Катрин, преди директорът да се представи и да разменят няколко любезни думи.

Макар и двете страни видимо да изпитваха вълнение, всички се усмихваха.

След посрещането Джордж, Уилям и Катрин бяха отведени в коридора на четвърти клас в оригиналната училищна сграда, където се смята, че се намира най-старата класна стая в света.

Подобно на други семейства, двойката ще помогне на Джордж да се настани в новата си стая. Учениците от останалите класове ще се върнат в "Итън“, когато учебните занятия започнат утре.

След кратката фотосесия и публикуването на снимките, искреното желание на Уилям и Катрин е образованието на Джордж да протича далеч от общественото внимание.

Из Уиндзор са поставени табели, предупреждаващи хората да не снимат учениците, докато се придвижват из обширния комплекс от училищни сгради между часовете.

През юни дворецът Кенсингтън обяви, че най-голямото им дете ще посещава пансиона в Уиндзор, където таксите за обучение надхвърлят 65 000 паунда годишно.