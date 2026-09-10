Поставеният под №1 Александър Зверев се класира за полуфиналите на US Open след убедителна победа над нидерландеца Ботик ван де Зандсхулп с 6:2, 7:5, 6:1, предаде АФП.

Световният №2, който през юни спечели първата си титла от Големия шлем на „Ролан Гарос“, не срещна сериозни затруднения на централния корт „Артър Аш“ и продължава похода си към втори трофей от Шлема.

29-годишният германец, който загуби финала на US Open през 2020 г., ще срещне на полуфинала в петък непоставения руснак Карен Хачанов.

Зверев започна уверено срещу 70-ия в света ван де Зандсхулп и проби сервиса му два пъти в първия сет, за да поведе с 6:2. Нидерландецът оказа по-сериозна съпротива във втората част. При 5:4 той стигна до сетбол на сервиса на Зверев и имаше възможност да изравни резултата. В решаващия момент обаче ван де Зандсхулп допусна грешка при връщането. Зверев изравни за 5:5, след което проби за 6:5 след непредизвикана грешка от форхенд на съперника. Германецът затвори сета на свой сервис и поведе с 2:0. Съпротивата на 30-годишния нидерландец окончателно се срина в третия сет. Зверев направи два последователни пробива и поведе с 4:1, а след това реализира още един пробив в седмия гейм, за да сложи край на мача.

Така Зверев продължава убедително защитата на позицията си сред фаворитите за титлата в Ню Йорк и остава на две победи от втория си трофей от Големия шлем. | БГНЕС