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Министър Иван Шишков се среща с кметове на 20 общини

Срещата ще е във Велико Търново

10.09.2026 | 06:45 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков ще посети днес Велико Търново, където ще се срещне с кметове на общини в регионите, разположени по продължението на магистрала „Хемус“. 

Двайсет кмета от общините в областите Плевен, Ловеч, Велико Търново, Търговище и Габрово, заедно с областния управител Марин Богомилов и кмета на Търново Даниел Панов, ще обсъдят хода на строителството на АМ „Хемус“.

Срещата ще се проведе в 10.30 часа в сградата на община Велико Търново. Предвиден е брифинг за медиите около 11.30 часа.

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Иван Шишков среща Велико Търново
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