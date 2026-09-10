Министър Иван Шишков се среща с кметове на 20 общини

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков ще посети днес Велико Търново, където ще се срещне с кметове на общини в регионите, разположени по продължението на магистрала „Хемус“.

Двайсет кмета от общините в областите Плевен, Ловеч, Велико Търново, Търговище и Габрово, заедно с областния управител Марин Богомилов и кмета на Търново Даниел Панов, ще обсъдят хода на строителството на АМ „Хемус“.

Срещата ще се проведе в 10.30 часа в сградата на община Велико Търново. Предвиден е брифинг за медиите около 11.30 часа.