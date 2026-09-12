Мадяр премахва забрана от Орбан за осиновяване от гей двойки

Унгарският премиер Петер Мадяр заяви, че правителството му ще направи промени в законодателство, прието през 2020 година по време на управлението на Виктор Орбан, което на практика забранява осиновяването на деца от хомосексуални двойки, съобщава Ройтерс.

Хомосексуалните двойки в Унгария можеха да стават осиновители до 2020 г., стига единият от партньорите да се впише в документите за осиновяване като самотно живеещо лице.

Приетият от 2020 г. закон обаче наложи изискването молбите за осиновяване на несемейни лица да бъдат одобрявани от министъра по семейните въпроси, което на практика се превърна във фактическа забрана.

Орбан управляваше Унгария общо 20 години - от 1998 до 2002 г. и от 2010 до 2026 г. Той загуби проведените през април избори от партията на Мадяр - ТИСА, която получи широка подкрепа от избирателите.

“Можем категорично да заявим, че ще променим тази система. Решенията по тези случаи не трябва да се вземат от министър, от политик […] а по-скоро от професионалисти, способни да преценят условията, които осигуряват на дадено дете […] живот, позволяващ му да стане щастлив и хармонично устроен член на обществото“, заяви днес Мадяр. / БТА