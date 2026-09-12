Проф. Попов: Победата на “АзГ“ е предизвикателство към правилото

Проф. Здравко Попов, дипломат, философ и главен редактор на сп. “Дипломация” гостува в предаването “Големите последици”, където коментира победата на “Алтернатива за Германия”.

Според него на триумфа не трябва да се леда като на някакво регионално малко събитие или като изключение от правилото, а по-скоро като “предизвикателство на правилото и условие за смяна на правилото”.

На въпрос на Миглена Георгиева доколко опасен е национализмът за Европа, проф. Попов отговори:

"Зависи как ще го третираме. Ако го третираме с терминологията от миналото, вероятно ще го наричаме така - национализъм. Национализмът си има и своите добри страни, дори бихме казали, че Западната цивилизация е станала Западна цивилизация - с възхода и с огромните постижения, въз основа на консервативни и национално отговорни политики на държавите от времето на епохата на модерността. Нямаше да сме в това състояние днес, ако не бяхме минали през този европейски консерватизъм, който е много важен за създаването на модерните държави, индустрия и начин на живот. Разбира се, има и уродливи форми на национализма, които знаем от историята".

Пред Bulgaria ON AIR проф. Попов сподели, че Европа може да попадне в особено състояние, в което е твърде възможно да видим промяна на цялостната философия на бъдещето на ЕС.

“Мисля, че това да вървим към консерватизъм е тенденция, която няма как да се смята за нещо декоративно, странично или екзотично. Тя е навлязла вече в сърцевината на света", каза още гл. редактор на сп. “Дипломация”.