Как да спрем да се сравняваме с другите?

Сравнението е тих крадец на радост, и жените го знаем може би най-добре.

Социалните мрежи, работната среда, дори семейните събирания могат да се превърнат в сцена, на която несъзнателно поставяме себе си до другите и почти винаги губим. Истината е, че механизмът е заложен в нас биологично: мозъкът ни използва сравнението, за да оцени собствената ни позиция в „групата“. Но когато то стане натрапчиво, започва да руши самочувствието.

Ето 7 работещи трика, които ще ви помогнат да излезете от този омагьосан кръг:

Осъзнайте, че сравнявате своето „зад кулисите“ с нечий „най-добър кадър“

Когато погледнете перфектната снимка на колежката от екзотична почивка или стройната фигура на инфлуенсърката, вие виждате специално подбран, редактиран и филтриран момент. В същото време вие познавате своя хаос - несготвената вечеря, умората, лошия ден. Сравнявате своята “пълна картина” с чуждата “витрина”. Първият трик е да си повтаряте на глас, когато усетите познатото “жегване”: „Аз виждам само трейлъра, не целия филм“. Това просто пренастройване на мисълта може да намали емоционалния заряд още в момента.

Превърнете завистта в компас, а не в самобичуване

Когато ви заболи от чужд успех, не питайте „Защо не съм като нея?“, а „Какво от това, което тя има, всъщност искам за себе си?“. Завистта е изключително честна емоция - тя сочи към нашите собствени скрити копнежи. Може би не искате нейната кола, а свободата, която символизира. Може би не искате нейния бизнес, а признанието, което идва с него. Когато разшифровате посланието, вие връщате контрола в свои ръце и започвате да действате, вместо да страдате.

Създайте си „банка с лични победи“ и я препрочитайте

Всеки ден записвайте по едно нещо, с което сте се справили добре - дори да е микроскопично. Дали сте успокоили разплакано дете, дали сте провели труден разговор или просто сте си приготвили здравословна закуска. Когато хванете себе си да се сравнявате, отворете този списък. Той действа като противоотрова срещу изкривеното мислене, че всички други се движат напред, а вие стоите на едно място.

Източник: Как да спрем да се сравняваме с другите жени?