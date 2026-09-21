MAX One става дом на българския национален отбор по футбол по пътя към УЕФА Евро 2028

Правата обхващат целия цикъл от мачове на България до УЕФА Евро 2028

Първият двубой на националите по MAX One е на 26 септември срещу Люксембург

Срещите на България допълват спортното съдържание на новия телевизионен канал на А1

Футболните фенове ще могат да проследят на живо по MAX One пътя на българския национален отбор към УЕФА Евро 2028. А1 придоби правата за излъчване на мачовете на България от Лигата на нациите на УЕФА 2026, квалификациите за европейското първенство, избрани международни приятелски срещи и финалите на Лигата на нациите на УЕФА 2027.

Мачовете на България разширяват спортното съдържание на MAX One и добавят към програмата на канала едни от най-следените футболни събития у нас. Срещите на националния отбор традиционно привличат силен интерес сред футболните фенове.

В Лигата на нациите на УЕФА 2026 България ще играе в група C4 заедно с Исландия, Естония и Люксембург. Първият мач на националите по MAX One е на 26 септември срещу Люксембург, а на 29 септември България посреща Естония.

През октомври предстоят две гостувания – срещу Исландия на 3 октомври и срещу Люксембург на 6 октомври. Груповата фаза завършва през ноември с домакинство на Исландия на 13 ноември и гостуване на Естония на 16 ноември.

MAX One вече е достъпен и за абонатите на Vivacom и Yettel, така че още повече зрители ще могат да проследят мачовете на България по канала.