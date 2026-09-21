Президентските избори започват със скандали, “Възраждане” може да извади коз

Регистрацията на партии за президентските избори приключва утре. Очаква се също така в празничния ден се очаква и “Възраждане” да обяви кандидата си за президентския вот.

Комуникационният експерт Наталия Димитрова заяви, че с интерес се следи кой ще бъде техния кандидат.

"Предизборната кампания започва със скандали и опити да се създава напрежение, което не е полезно нито за избирателите, нито за кандидатите. Става много важно дали вицепрезидентът има компетенция", добави Димитрова в предаването “България сутрин".

Според изпълнителния директор на "Галъп интернешънъл Болкан" д-р Петко Петков ролята на президента е да е обединител в кризисни ситуации и да комуникира с партиите.

Трябва да има дебати

Той е на мнение, че кандидатите са предпазливи и не искат дебати помежду си. "Обществото трябва да види под натиск да си задават всички въпроси. Избираме президент, а не алтруисти за благотворителност", допълни Петков.

Според Димитрова външната политика не е без значение, защото президентът участва в различни форуми. Тя добави, че в България предизборната кампания е кратка и даде пример със САЩ, където е почти една година.

"Колкото по-късно извадиш кандидат, времето, в което може да бъде уязвен и нападнат, е по-късно. При "Възраждане" това е опит за фокусиране върху тях, защото изгубиха доста подкрепа на предишните избори. При двойката Кандев-Гюров се целеше да бъдат по-малко нападани. Те полагат усилия да адресират общността на ГЕРБ. Важно е да видим тези хора в едно студио или няколко студиа, за да разберем какво предлагат", коментира Димитрова пред Bulgaria ON AIR.

Петков коментира, че се очаква ниска избирателна активност - очакванията са, че около 2,5 млн. българи ще отидат до урните.

"Ако трябва да щадим кандидатите, дори не е нужно да са в едно студио, но трябва да ги видим. Имаме кандидат, който се води фаворит, но това е винаги на хартия. Хората гласуват за този, който се е срещнал с тях. Един кандидат трябва да се среща доста по-рано и да го видят физически. Грешките са най-човешкото нещо и не трябва да се страхуват от стъпване "на криво", каза още той.

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