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Русия: Повредена е станция за измерване на радиацията край Запорожката АЕЦ

Станцията е разположена на 13 км от Ивановка

22.09.2026 | 14:53 ч. 1
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

При украински удар с дрон е повредена станция за измерване на радиацията край контролираната от Русия Запорожка АЕЦ, съобщи в приложението Telegram поставената от Русия управа на обекта, цитирана от Ройтерс. 

"При атака на украински безпилотен летателен апарат е повреден пост за радиационен мониторинг в Запорожката АЕЦ, разположена на 13 километра от централата близо до Ивановка“, се казва в изявление на ръководството, цитирано от ТАСС.

Според него в момента има достатъчно възможности за проследяване на равнището на радиацията. / БТА

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Тагове:

Запорожие АЕЦ украинска атака радиация
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