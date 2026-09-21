Защо допуснахме обрат и загуба срещу Германия на Евроволей?

Националният ни отбор по волейбол загуби от Германия с 2:3 гейма в София и отпадна на осминафиналите от Европейското първенство.

Защо допуснахме обрат срещу Германия

"Нашият отбор не е по-слаб от този на Германия. Малко липса на дълбочина в състава, натрупана умора, емоциите от мача в Полша наклониха везните натам, че не успяхме да затворим. Генерално отборът се представи добре и не можем да бъдем недоволни", коментира бившият национал по волейбол Светослав Гоцев за Bulgaria ON AIR.

Той не смята, че напрежението от големите очаквания и домакинството са оказали решаваща роля за представянето на отбора ни.

"Нямаме заменими играчи, които да поддържат нивото високо. Имаме добавка с Бърдаров, който е откритието на това Европейско. Надявам се догодина да добавим още някой. Да не са само братята Николови, а да имаме и други играчи в добри европейски клубове", каза още Гоцев в "България сутрин".

"Спряхме да бием силен сервиз, германците ни понатиснаха със сервис, пропукахме се на посрещане. Волейболът е игра на грешки. Който прави по-малко, обикновено печели. Германия рискува, бяха притиснати до стената."

Не трябва да прибързваме с изводите

Гоцев отбеляза, че след такъв мач не трябва да се правят изводи, а да се направи обзор на целия формат.

"Обзора ще го направят треньорите, федерацията. Най-голямото желание е в тези момчета, дали са толкова време да успеят да представят себе си и националния отбор по най-добрия начин. Накрая разочарованието е голямо. Загубите се лекуват само с победи. За съжаление, до другото лятото няма да имаме такива", посочи бившият национал.

Според него Полша е изявен фаворит на това Европейско първенство. Гоцев прогнозира финал между Полша и Франция.