Старата столица Велико Търново помни историята и празнува

Старата столица Велико Търново празнува 118 години от обявяването на независимостта.

Васалната зависимост от Османската империя е окончателно и завинаги отхвърлена, а Царство България заема своето заслужено място сред останалите свободни народи на Европа. Сърцето на честванията винаги е в старата столица.

Празникът започна на Царевец

По традиция празникът почна под стените на Царевец. Военнослужещи преминаха в строй пред църквата, а свещеник отслужи водосвет.

Именно тук, в храм "Св. Четиридесет мъченици", преди 118 години княз Фердинанд на висок глас прочита, че България вече е независима, а днес думите отново прозвучаха”

"Да живее свободна и независима България. Да живее българският народ".

След церемонията започна празнично шествие от църквата към Царевец.

Празнично шествие

Празничното шествие започна от църквата и стигна до крепостта Царевец, а в него се включиха жители, гости и официална делегация.Сред участниците бяха председателят на Народното събрание Михаела Доцова, кметът на Велико Търново Даниел Панов и Асен Василев.

Когато шествието стигна до върха на крепостта, председателят на парламента Михаела Доцова прие строя на военното училище. Под звуците на химна на България беше издигнат и националният трибагреник.

"Събития, чиято следа не избледнява. Дата, която помним и почитаме. Дело, което ни определя като народ. Държава, която не ще търпи повече условия", каза кметът на Велико Търново Даниел Панов, цитиран от Bulgaria ON AIR.

Сред най-емоционалните кадри от празника бяха тези с деца, които носеха български знаменца и цветя - символ на връзката между поколенията и паметта за историческия ден.

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