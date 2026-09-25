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Везенков и "Олимпиакос" с убедителна победа в Евролигата

Победиха "Баскония" със 106:89 в първия кръг на турнира

25.09.2026 | 08:23 ч. 1
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Александър Везенков и "Олимпиакос" се наложиха над "Баскония" със 106:89 (36:29, 20:17, 25:14, 25:29) като гости в двубой от първия кръг през новия сезон 2026/2027 в баскетболната Евролига. 

Баскетболист номер 1 на България отново бе сред най-полезните на паркета, завършвайки с 22 точки, 4 борби и една асистенция за 19 минути на терена.

Сега за Везенков и съотборниците му предстои двубой за Суперкупата на Гърция срещу АЕК (Атина) на 26 септември, а в Евролигата "Олимпиакос" ще гостува на "Жалгирис" на 29 септември, съобщи БНР.

"Барселона", чийто екип носи натурализираният български национал Умоджа Гибсън, спечели домакинството си срещу турския "Анадолу Ефес" с 89:82 (16:25, 29:19, 18:23, 26:15) също в мач от първия кръг на Евролигата. 

Гибсън допринесе за успеха на каталунския гранд с 10 точки, 6 борби и 2 асистенции.

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Тагове:

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