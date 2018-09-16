Безкомпромисни: "Лъвовете" победиха Куба с 3:0

България постигна третата си победа в група D на Световното първенство по волейбол, но което е домакин заедно с Италия.



Момчетата на треньора Пламен Константинов бяха безкомпромисни срещу Куба и взеха чиста победа с 3:0.



За България срещата започнаха Светослав Гоцев, Николай Учиков, Георги Сеганов, Валентин Братоев, Виктор Йосифов, Николай Пенчев и либеро Теодор Салпаров.



Стартовата шестица за Куба беше Осинел Мелганео, Ливан Осориа, Мигел Гутиерес, Адриан Гоиде, Роми Аронсо, Мигел Лопес и либерото Йондер Гарсия.



Срещата започна изключително оспорвано, и двата отбора допускаха грешки и резултатът бе изравняван 6 пъти, след което България успя да поведе с 8:6 при първото техническо прекъсване.



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