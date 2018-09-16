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Безкомпромисни: "Лъвовете" победиха Куба с 3:0

България постигна третата си победа на Световното по волейбол
16 сеп 2018 22:35, Василия Пейчева
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Безкомпромисни: "Лъвовете" победиха Куба с 3:0
Снимка: БТА

България постигна третата си победа в група D на Световното първенство по волейбол, но което е домакин заедно с Италия.

Момчетата на треньора Пламен Константинов бяха безкомпромисни срещу Куба и взеха чиста победа с 3:0.

За България срещата започнаха Светослав Гоцев, Николай Учиков, Георги Сеганов, Валентин Братоев, Виктор Йосифов, Николай Пенчев и либеро Теодор Салпаров.

Стартовата шестица за Куба беше Осинел Мелганео, Ливан Осориа, Мигел Гутиерес, Адриан Гоиде, Роми Аронсо, Мигел Лопес и либерото Йондер Гарсия.

Срещата започна изключително оспорвано, и двата отбора допускаха грешки и резултатът бе изравняван 6 пъти, след което България успя да поведе с 8:6 при първото техническо прекъсване.

Четете още за срещата в gol.bg

По публикацията работи: Василия Пейчева

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Напиши коментар Коментари
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РАША преди 10 минути
в българия няма спорт има лъжа и измама най важното че със тази корупция никаде никакъв успех в нищо.дори в личният живот на народа
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Анонимен преди 15 минути
Голям мач и голяма публика! Сърцето на Българския спорт е велейбола. Успех с Полша.
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Анонимен преди 24 минути
Кой знае какво станало то чудо голямо
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Анонимен преди 25 минути
Герберасти сър!
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