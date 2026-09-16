Йотова: Голямата новина е идеята за нов Съвет по сигурността на европейска територия

За мен най-голямата новина в речта на председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен беше идеята за създаването на нов Съвет по сигурността на европейска територия заедно с Канада, Великобритания, Норвегия и Украйна, коментира пред журналисти в Европейския парламент в Страсбург президентът Илияна Йотова.

Имах възможността да разменя и няколко думи с Марк Карни (премиер на Канада - бел.ред.) тук, в кулоарите. Той ме увери, че този проект тепърва предстои да бъде детайлизиран, каза тя и допълни, че ако той е свързан с европейската автономия по сигурността, само би го приветствала.

Йотова е на посещение в Страсбург, където се срещна с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, кмета на Страсбург Катрин Траутман и др. Йотова разказа за основните дискутирани теми на срещата и с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе.

„Три бяха основните ни теми на срещата с генералния секретар на Съвета на Европа. Първата е свързана със самата реформа на Съвета на Европа – един проект, който е предоставил на всички държави членки“, обясни тя. По думите ѝ идеята на Берсе е да засили политическата роля на Съвета на Европа

Втората тема беше свързана с движението на досието „ОМО-Илинден“ и много се надяваме, че на едно от следващите заседания тази сага ще приключи, каза Йотова. Аз подчертах българската позиция още веднъж, за да я чуе от първоизточника – това, че ние сме спазили всички техни препоръки до този момент, допълни тя.

По нейни думи „тази тема се използва изключително много срещу България, включително се опитват да включват текстове в резолюцията за напредъка на Република Северна Македония, когато се говори за евентуални спорове с България“. Ние отричаме това нещо, защото няма двустранен спор с България, те просто не изпълняват европейската политика вследствие на френския компромис, който беше постигнат, обясни тя. Трябва да сме наясно, че тези текущи досиета трябва да бъдат приключени, защото това не е добре за образа на страната, посочи още Йотова.

На трето място като пример в това отношение дадох историята с Ива Михайлова, описвайки на Берсе всичко, което българската държава е направила до този момент. Ще се борим докрай момичето да получи лечение, обясни президентът.

Един от акцентите в речта на Урсула фон дер Лайен беше цената на живота. Йотова каза, че и в България ситуацията с финансите и социалната политика е тежка, но проблем има в цяла Европа, особено сега с настъпващата зима. „И по отношение на доставките на горива, защото и конфликтът в Украйна, както и конфликтът в Близкия изток, слагат твърде много рестрикции и ограничения и трябва да се вземат много спешни мерки в това отношение”, каза Йотова.

„На второ място, струва ми се, че това, което ще направи правителството, е с подготовката за следващия бюджет, за да може да се разпределят по-добре средствата за социални нужди, тъй като това правителство завари бюджета с един огромен дефицит, който някъде минус 2 милиарда може би още от 2024 година, за да се скрие този дефицит за приемането на еврото", каза президентът.