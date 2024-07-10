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È ÃÅÐÁ îôèöèàëíî îòêàçà äà ïîäêðåïè ìàíäàòà íà ÄÏÑ

Íÿìàìå íåîáõîäèìàòà áàçà çà ñúñòàâÿíå íà ñòàáèëíî ïðàâèòåëñòâî, ïèøå Áîðèñîâ
10 þëè 2024 15:54, Íåëè Õðèñòîâà
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È ÃÅÐÁ îôèöèàëíî îòêàçà äà ïîäêðåïè ìàíäàòà íà ÄÏÑ
Ñíèìêà: ÁÃÍÅÑ

"Íÿìà äà ïîäêðåïèì âòîðè ìàíäàò. Ïîçèöèÿòà íà ÃÅÐÁ-ÑÄÑ è ïî îòíîøåíèå íà òðåòèÿ ìàíäàò îñòàâà íåïðîìåíåíà", êàçâà Áîéêî Áîðèñîâ íà ÄÏÑ.

Ïðåäñåäàòåëÿò íà ÏÃ íà ÃÅÐÁ-ÑÄÑ èçïðàòè îôèöèàëåí îòêàç äî ÄÏÑ îòíîñíî ãîòîâíîñòòà çà ïðåãîâîðè çà ñúñòàâÿíå íà ïðàâèòåëñòâî ñ âòîðèÿ ìàíäàò. Ïîçèöèÿòà íà íàé-ãîëÿìàòà ïàðëàìåíòàðíà ãðóïà ñå ïðèïîêðèâà ñ èçðàçåíàòà îò ïàðòèÿòà âúâ âòîðíèê.

Â ïèñìîòî Áîðèñîâ ïðåïîòâúðäè ïîçèöèÿòà íà ÃÅÐÁ - ÑÄÑ, ÷å íÿìà äà ïîäêðåïè âòîðè ìàíäàò ïðè íèêàêâè óñëîâèÿ. Ðåøåíèåòî íà ïàðòèÿòà îñòàâà íåïðîìåíåíî è ïî îòíîøåíèå íà òðåòèÿ ìàíäàò.

"Îöåíÿâàìå Âàøèòå óñèëèÿ êàòî âòîðà ïîëèòè÷åñêà ñèëà äà ñúñòàâèòå êàáèíåò â ðàìêèòå íà 50-îòî Íàðîäíî ñúáðàíèå, íî ðàçëè÷èÿòà è ïðîòèâîïîñòàâÿíåòî ìåæäó ïàðëàìåíòàðíèòå ãðóïè íå ñúçäàâàò íåîáõîäèìàòà áàçà çà ñúñòàâÿíå íà ñòàáèëíî ïðàâèòåëñòâî", ñå êàçâà îùå â ïèñìîòî.

"Ðàç÷èòàìå íà ïîëèòè÷åñêà çðÿëîñò â ïðåäñòîÿùàòà ïðåäèçáîðíà êàìïàíèÿ êàòî ïðåäïîñòàâêà çà ñúñòàâÿíå íà ïðàâèòåëñòâî â ñëåäâàùîòî Íàðîäíî ñúáðàíèå", çàâúðøâà ïðåäñåäàòåëÿò íà ÃÅÐÁ.

 

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Ïî ïóáëèêàöèÿòà ðàáîòè: Íåëè Õðèñòîâà

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Îùå ïî òåìàòà: Áîéêî ÁîðèñîâÄåëÿí ÏååâñêèÃÅÐÁïðàâèòåëñòâîâòîðè ìàíäàò
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Àíîíèìåí ïðåäè 2 ìèíóòè
Åìè íîðìàëíî... ÏÏÄÁ ìó ãëàñóâàõà äà ñìåíè Êîíñòèòóöèÿòà êàêòî ñè èñêà, òîé ãè èçãîíè è ñåãà áëàãîäàðåíèå íà Êèð÷î,êîêîð÷î è Ðèñòî ëîäêàðÿ, è íîæà è õëÅáà ñà ó Áàööå - äàëè ùå å ñëóæåáíî èëè ðåäîâíî ïðàâèòåëñòâî Íÿìà çíà÷åíèå, ùîòî è â äâàòà ñëó÷àÿ Øèøøøè è Áàööå ùå ãî êîíòðîëèðàò, òàêà ÷å íà áàíêÿíñêèÿ ìó å âñå òàÿ äàëè ùå èìà èçáîðè èëè êàáèíåò.Ùå ãëàñóâàìå ïðåç 3ìåñ äîêàòî ñå íàðåäè íîâàòà ñãëîáêà,ùå õàð÷èì ãðåøíè ìèëèîíè çà èçáîðè äîêàòî ñúáèðàìå êàïà÷êè çà áîëíèòå äåöà- çà òÿõ ïàðè ÍßÌÀ!!!
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565656 ïðåäè 7 ìèíóòè
Àìè ñåãà...........
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ÄÏÑ - ÂÚÍ! ïðåäè 9 ìèíóòè
íèêîé äà íå ïîäêðåïÿ ÄÏÑ. ÂÚÍ ÎÒ ÂËÀÑÒÒÀ ÇÀÂÈÍÀÃÈ!
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Îêî çà îêî: Êèòàé ðàçñëåäâà òúðãîâñêèòå áàðèåðè íà ÅÑ
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