È ÃÅÐÁ îôèöèàëíî îòêàçà äà ïîäêðåïè ìàíäàòà íà ÄÏÑ

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Ñíèìêà: ÁÃÍÅÑ
"Íÿìà äà ïîäêðåïèì âòîðè ìàíäàò. Ïîçèöèÿòà íà ÃÅÐÁ-ÑÄÑ è ïî îòíîøåíèå íà òðåòèÿ ìàíäàò îñòàâà íåïðîìåíåíà", êàçâà Áîéêî Áîðèñîâ íà ÄÏÑ.
Ïðåäñåäàòåëÿò íà ÏÃ íà ÃÅÐÁ-ÑÄÑ èçïðàòè îôèöèàëåí îòêàç äî ÄÏÑ îòíîñíî ãîòîâíîñòòà çà ïðåãîâîðè çà ñúñòàâÿíå íà ïðàâèòåëñòâî ñ âòîðèÿ ìàíäàò. Ïîçèöèÿòà íà íàé-ãîëÿìàòà ïàðëàìåíòàðíà ãðóïà ñå ïðèïîêðèâà ñ èçðàçåíàòà îò ïàðòèÿòà âúâ âòîðíèê.
Â ïèñìîòî Áîðèñîâ ïðåïîòâúðäè ïîçèöèÿòà íà ÃÅÐÁ - ÑÄÑ, ÷å íÿìà äà ïîäêðåïè âòîðè ìàíäàò ïðè íèêàêâè óñëîâèÿ. Ðåøåíèåòî íà ïàðòèÿòà îñòàâà íåïðîìåíåíî è ïî îòíîøåíèå íà òðåòèÿ ìàíäàò.
"Îöåíÿâàìå Âàøèòå óñèëèÿ êàòî âòîðà ïîëèòè÷åñêà ñèëà äà ñúñòàâèòå êàáèíåò â ðàìêèòå íà 50-îòî Íàðîäíî ñúáðàíèå, íî ðàçëè÷èÿòà è ïðîòèâîïîñòàâÿíåòî ìåæäó ïàðëàìåíòàðíèòå ãðóïè íå ñúçäàâàò íåîáõîäèìàòà áàçà çà ñúñòàâÿíå íà ñòàáèëíî ïðàâèòåëñòâî", ñå êàçâà îùå â ïèñìîòî.
"Ðàç÷èòàìå íà ïîëèòè÷åñêà çðÿëîñò â ïðåäñòîÿùàòà ïðåäèçáîðíà êàìïàíèÿ êàòî ïðåäïîñòàâêà çà ñúñòàâÿíå íà ïðàâèòåëñòâî â ñëåäâàùîòî Íàðîäíî ñúáðàíèå", çàâúðøâà ïðåäñåäàòåëÿò íà ÃÅÐÁ.
Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase