Огромната маса на Владимир Путин - политически трик или COVID параноя?

За хората с власт декорът и мебелите могат да бъдат инструменти за впечатляване, очарование и сплашване.

Ужасяващото седалище на властта в Game of Thrones е извисяващ се железен трон, изкован от разтопените мечове на победени врагове. В поредицата за Джеймс Бонд злодеите са известни с това, че украсяват централата си с аквариуми, пълни с акули.

В реалния живот обаче имаме Владимир Путин и неговата объркващо масивна бяла маса.

Руският лидер започна да организира срещи на четири очи с чуждестранни високопоставени лица на огромна овална маса, дълга около пет метра и поддържана от три дебели стълба. Един единствен букет цветя лежи в средата. Разбира се, огромната маса веднага предизвика шеги в социалните мрежи.



Той не е сам сред световните лидери, когато става дума за ефектно обзавеждане. Лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун разполага с достатъчно рафтове за книги, за да съперничи на малка библиотека.

А по време на пандемията китайският му колега Си Дзинпин се зае да организира видео разговори пред внушителна картина на Великата китайска стена.

Бившият либийски диктатор Муамар Кадафи пък провеждаше срещи с други лидери в голяма и цветна палатка, може би като трик, за да ги спечели с намеци за скромния си бедуински произход. Кадафи обиколи света с палатката си и я разпъна в няколко града, включително в парка Вила Дориа Памфили в Рим и имението на Доналд Тръмп в предградието на Ню Йорк.

Бившият малайзийски министър-председател Махатхир Мохамад също имаше впечатляващ офис с внушително голямо бюро, макар че това може да е било по други причини – твърди се, че той си е дремвал следобед под него.

Но какво е посланието зад масата на Путин, ако има такава?

В понеделник той посрещна Еманюел Макрон на трикракия колос. Френският президент отлетя за Москва с надути гърди, обещавайки "интензивен" разговор с Путин, заявявайки, че ще търси "историческо решение" на предстоящата заплаха от война между Русия и Украйна.

