Рок легендите и киното класиките намират своето място в казиното

Бумът на хазартната индустрия в онлайн среда е неоспорим факт, но и тенденция, която няма изгледи да стихне в близко бъдеще. И не говорим само за българския пазар, където процесите се развиват особено динамично в последно. На световно ниво потребителите получават все по-голямо разнообразие от варианти за игра онлайн, като в най-голяма степен диапазонът от развлечения се разгръща в най-масовата категория - ротативките. Те предлагат пъстър тематичен спектър, като особено често се срещат заглавия, свързани с Древен Египет, с приключения и мистерии, с исторически личности и събития.

Все по-често се срещат и онлайн слотове, които черпят вдъхновението си от легендите на рока или пък от холивудски блокбъстъри. Такива игри вече се срещат и сред лицензираните оператори у нас, макар и за момента да съставят малък дял от общия брой продукти в тази категория.

Любителите на ротативките например могат да използват Inbet казино вход, за да изпробват късмета си под звуците на някои от най-великите групи в рокенрола. Сами по себе си имената на тези банди са се превърнали в брандове, които продават милиони артикули със съответното име и лого, без обезателно да са свързани с музиката. Трендът е вече това да се пренася и в хазартната индустрия.

Кои титани на хард музиката имат брандирани игри на свое име?

Безспорен хит е ротативката с името на Guns n’ Roses. Под звуците на емблематичната им песен Welcome to the Jungle или на някой от безсмъртните им хитове като Sweet Child o’ Mine и November Rain феновете на бандата от Лос Анджелис могат да завъртят “барабаните”, върху които се появяват образите на фронтмена Аксел Роуз, легендарния цилиндър на соло китариста Слаш или басиста Дъф Маккагън.

Сериозна популярност натрупа и играта с името Motorhead. Великата банда вече не функционира след смъртта на лидера си Леми Килмистър, но е известно, че приживе той беше огромен почитател на ротативките. Брандирана игра имат и култовите KISS, за които казват, че са способни да продадат всичко с названието на бандата върху него. Освен това откриваме и заглавия, посветени на китарния бог Джими Хенрикс, рок чудовището Алис Купър, както и на Def Leppard, Megadeth и други.

Холивудските блокбъстъри се превръщат в хит и при ротативките

И докато рок нишата е сравнително нова и примерите не са толкова много, то някои от най-известните заглавия във филмовата индустрия присъстват по-осезаемо в онлайн платформите. Безсмъртна класика като “Междузвездни войни” предлага и хазартно развлечение. Друга легендарна поредица - “Властелинът на пръстените”, също има ротативка със своя бранд. Като че ли фантастичните истории най-добре се вписват в казино жанра, тъй можем да открием и игри като “Аватар”, “Джурасик Парк”, “Терминатор” и “Извънземното”. А слотовете, посветени на евъргрийни като “Кръстникът” и “Роки” дори не са толкова нови за почитателите на хазартната тръпка. Списъкът може да бъде продължен и със заглавия като “Казино Роял”, “Черният рицар”, “Гладиатор”, “Зоро”, “Помпей” и още много други.

Развитието на хазартната индустрия върви ръка за ръка и с друга, по-широка тенденция в хазартната индустрия - налагането все повече на gaming за сметка на gambling. Това означава, че за залагащите вече не е въпрос само да рискуват в търсене на печалбата, но и да получат максимално качествено преживяване от играта. Това, разбира се, не отнема от опасностите, които крие хазартът и за които се говори непрекъснато. Но самият gameplay става по-интерес и завладяващ.

Участието в хазартни игри не е само забавление и крие риск от развиване на хазартна зависимост!