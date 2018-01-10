Работодател стреля по бивш служител в Бургас

23-годишен мъж е прострелян с въздушно оръжие със сачми от бившия си работодател в района на цех за дограма и стъклопакети в Бургас, съобщиха от ОДМВР-Бургас.



Около 15:46 ч. е получено съобщение за инцидент в района, разположен край домостроителния комбинат.



Сигналът е подаден от пострадалия 23-годишен мъж. Той е бил бивш работник във фирмата и по думите му - 42-годишният му бивш работодател го прострелял.



Младият мъж е откаран за преглед в болница "Бургас мед", като са констатирани две малки наранявания - едното в областта на брадичката, а второто - в тялото, които е възможно да са получени при прострелване с въздушно оръжие със сачми.



След прегледа мъжът е освободен за домашно лечение, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.