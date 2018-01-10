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Работодател стреля по бивш служител в Бургас

Пострадалият 23-годишен мъж е освободен от болницата за домашно лечение
10 яну 2018 19:08, Венцислава Вельова
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Работодател стреля по бивш служител в Бургас
Снимка: архив, Булфото

23-годишен мъж е прострелян с въздушно оръжие със сачми от бившия си работодател в района на цех за дограма и стъклопакети в Бургас, съобщиха от ОДМВР-Бургас.

Около 15:46 ч. е получено съобщение за инцидент в района, разположен край домостроителния комбинат.

Сигналът е подаден от пострадалия 23-годишен мъж. Той е бил бивш работник във фирмата и по думите му - 42-годишният му бивш работодател го прострелял.

Младият мъж е откаран за преглед в болница "Бургас мед", като са констатирани две малки наранявания - едното в областта на брадичката, а второто - в тялото, които е възможно да са получени при прострелване с въздушно оръжие със сачми.

След прегледа мъжът е освободен за домашно лечение, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.

По публикацията работи: Венцислава Вельова

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Напиши коментар Коментари
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Анонимен преди 1 час
Искал е увеличение на заплатата или фа го осигуряват на реалната сума, но.....
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Анонимен преди 1 час
Това са българските "работодатели"
"бизнесмени"....
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Анонимен преди 2 часа
После да не се чудят защо този шеф е умрял без причина както един другар Христов. Много дъбър човек е бил шефо стреля по работниците си щото видиш ли не искат да им плаща а искат да му бачкат безплатно. Капиталиста убива! Демони-крацията унищожава!
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От 9 преди 2 часа
И става ясно как една медия може да изкара невинен - виновен, както между другото се случи и миналата седмица!
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Анонимен преди 2 часа
Само дето в един друг сайт има и обяснението на собственика, който заявява, че човекът не е негов работник а е търсел работа. Тъй като младият ром е изглеждал под въздействието. На наркотици му е отказана такава, след което въпросният взима ъхлошлайф и офейква, като се връща след известно време леко окървавен! Вашата статия е fake news! Справка. Флагман. Бг
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Анонимен преди 2 часа
Може работникът да е бил виновен, искайки да му работи без пари, ама шефчето се е изнервил, защото иска да му заплаща всичко плюс допълнителни бонуси!
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Анонимен преди 2 часа
До Анонимен
Колко забавен и не лиешн от вкус хумор имаш ...
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Анонимен преди 2 часа
сега за тва долно жалко работодателче публичен линч
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Анонимен преди 3 часа
Личи си че това е най-добрия град за живеене - все пак е стреляно с въздушна пушка. В други градове се стреля с на месо с огнестрелно оръжие - спавки Нови искър София!
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Анонимен преди 3 часа
или да му се изплати полагащото се , да няма му работи фрий бе .
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Бандит преди 3 часа
Вероятно е поискал увеличение на заплатата
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Анонимен преди 3 часа
А каква е причината?
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Анонимен преди 3 часа
Ето как ще се привлекат безработните обратно на пазара на труда- с разстрел!
И после защо хората бягат и "няма кадри", "нямат желание за работа".
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