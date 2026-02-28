IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Вижте ужасяващата атака с фосфорни боеприпаси на Русия в Константиновка ВИДЕО

След използването на фосфор, руските сили са нанесли удар по града и с авиационна бомба

28.02.2026 | 15:37 ч. 17
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Украинските въоръжени сили разпространиха видеоматериал, показващ руски удари с фосфорни боеприпаси по квартал в град Константиновка, в източната украинска Донецка област.

28-а отделна механизирана бригада "Рицари на Зимния поход" написа в профила си в Инстаграм:

"Град Константиновка. Жестоката реалност на един град, който руснаците заличават от лицето на земята."

Военнослужещите съобщиха, че пилоти от подразделението R.V. на 3-ти механизиран батальон са документирали ударите на руските войски с фосфорни боеприпаси по жилищни сгради в Константиновка.

Според информацията от армията, след използването на фосфор, руските сили са нанесли удар по града и с авиационна бомба с голяма разрушителна сила.

От бригадата отбелязаха, че по официални данни в Константиновка все още пребивават около 2000 цивилни граждани.

Преди началото на войната на Русия срещу Украйна (24 февруари2022 г.) в града е имало малко над 78 000 жители.

В същото време, по думите на военните, руските сили продължават да атакуват града, включително с бойни дронове.

