Бродуей отново в България: "Евита" идва в НДК

Още един световноизвестен мюзикъл на сър Андрю Лойд Уебър пристига в България. След рекордния успех на Котки у нас тази пролет, скоро ще можем да видим на родна сцена и Евита – една от най-успешните продукции на Бродуей за всички времена.

Продукцията ще гостува в София на 21 февруари 2018 г. в зала 1 на НДК. С музика от Андрю Лойд Уебър и текст от Тим Райс това легендарно шоу съчетава най-доброто от класическата традиция на музикалния театър и музикални композиции, отличени с престижни награди.

Приносът и на двамата в съвременната популярна култура във Великобритания и по света е повече ко впечатляващ. Колаборацията на Андрю Лойд Уебър и Тим Райс датира още от първите мюзикъли на Уебър, поставени на Уест Енд, между които Joseph and The Amazing Technicolor Dreamcoat от 1970 г.

По текст на Райс е и друг голям хит на Уебър "Исус Христос Суперзвезда". Яркият почерк на Тим Райс е доловим и в супер успешните продукции на Дисни "Аладин" и "Красавицата и звяра", а с Елтън Джон пише съвместно музиката към "Цар Лъв".

Едва ли има почитател на съвременната популярна музика, който не познава култовите песни "Don’t Cry for Me Argentina", "You Must Love Me" и „Another Suitcase In Another Hall” благодарение на изпълнението им от поп иконата Мадона в ролята на Евита в едноименната екранизация на мюзикъла.

В оригинал те са написани от Андрю Лойд Уебър именно за театралната версия на "Евита" през 1978 г. – може би най-сполучливото претворяване на живота на Мария Ева Дуарте Де Перон. Тя е втората съпруга на аржентинския президент Хуан Перон, първа дама на южноамериканската република за шест години до ранната й кончина през 1952 г., само на 33 години.

Наричана с много любов и преклонение Евита, тя е любимка на народа и защитник на правата на жените в Аржентина. Създала и управлявала първата женска политическа партия в Аржентина – Женската перонистка партия, тя извършва и интензивна благотворителна дейност.

Мюзикълът Евита се играе над 40 години на Уест Енд Лондон и Бродуей САЩ и е преведен на над 14 езика. С това "Евита" се нарежда сред най-играните и най-обичаните мюзикъли на Андрю Лойд Уебър в световен мащаб, заедно с "Исус Христос Суперзвезда", "Фантомът на операта" и разбира се "Котки".

Билети вече могат да се закупят в мрежата на Eventim от 65 до 125 лв и ВИП 155 лв.