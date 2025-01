Тръмп спря парите за "София прайд", а от "Действие" веднага реагираха: Несъгласни сме!

Държавният секретар Марко Рубио нареди незабавно спиране на паричния поток от почти цялата външна помощ на САЩ преди няколко дни. Директивата, изпратена до всички консулски и дипломатически служби, следва заповедта на президента Доналд Тръмп от миналия понеделник, с която се спират новите задължения и изплащането на чуждестранна помощ в рамките на 90 дни от заповедта. Засега.

А това касае пряко и конкретни български организации, като например младежката ЛГБТ организация “Действие”, която е и съ-огранизатор на софийския гей парад.

В първите часове от втория си мандат американският президент Доналд Тръмп издаде указ, с който обяви, че САЩ ще признават само два пола - мъжки и женски. Заповедта засяга политиката за транссексуалните на правителството, гражданските права им права и федералното финансиране.

Department of State grant (2024)

Amount: $20,900

Recipient: Youth LGBT Organization Deystvie

Purpose: Expand Bulgaria's leading human rights forum by integrating a powerful new element: film screenings from the American film showcase program.

Country: Bulgaria…