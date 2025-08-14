IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Колко са прозрачни и устойчиви българските институции?

Дебат по темата с Владимир Величков и Мариян Събев

14.08.2025 | 21:15 ч. Обновена: 15.08.2025 | 00:05 ч. 0
Колко са прозрачни и устойчиви българските институции?

В последните дни България се оказа в центъра на международно разследване, което засяга не просто търговията с оръжие, а и доверието между партньорски държави.

По искане на Националното антикорупционно бюро на Украйна, българските служби извършиха мащабни претърсвания в София, Пловдив и други градове, насочени към фирма с дългогодишен опит в оръжейния сектор.

Официално проверките са по съмнения за корупция при доставки за украинската армия – завишени цени, нарушения на санкционния режим, и дори възможни продажби на оръжия към Русия и мексикански наркокартел.

Засега няма арести, но самият факт на международно участие в операцията поставя въпроси за прозрачността, контрола и устойчивостта на българските институции.

След обиските на български оръжейни търговци - какво остана неизвестно? Коментар по темата в студиото на "Директно" на бившия председател на Комисията за контрол на търговията с оръжие Владимир Величков и Мариян Събев от програма "Сигурност" в Центъра за изследване на демокрацията.

