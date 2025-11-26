IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
За какво ще стигнат коледните добавки на пенсионерите?

Толкова много разходи има по Нова година, че все някъде ще ги наместя, казва пенсионер

26.11.2025 | 21:55 ч. Обновена: 26.11.2025 | 22:10 ч. 14

Правителството отпусна над 60 млн. лв. за коледни добавки за пенсионерите. Докъде ще им стигнат?

Срещаме Стоян Стоянов на седмичния му пазар, признава празничната добавка от 120 лева не е достатъчна, но пък е добре дошла за него и семейството му. 

"Ще си купя нещо. Ще взема, обаче какво ще ги правя - не знам. То толкова много разходи има по Нова година, че все някъде ще ги наместя. Все пак кой ти ги дава, това е добавка някаква", коментира той.

Освен Стоян, още половин милион пенсионери ще получат празнична добавка към пенсията си за декември. 

"64,3 млн. лв. ще са необходими за изплащането им. Направена е сметката, парите ги има. Могат да са спокойни всички хора, които ще получат тези надбавки", заяви социалният министър Борислав Гуцанов.

Добавки ще получат, но не всички, а само тези до линията на бедност.

Вижте повече в репортажа на Аксения Мирчева и телевизия Bulgaria ON AIR

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

коледни добавки пенсионери Bulgaria ON AIR
