Няма да искат диплома на хартия при започване на нова работа

Промяната е пусната за публично обсъждане

15.08.2025 | 09:10 ч. Обновена: 15.08.2025 | 09:41 ч. 4
Снимка БГНЕС

Дипломата за завършено образование да не се изисква при започване на нова работа, предвиждат промени, записани в Наредбата за документите, необходими за сключване на трудов договор.

Въпросните промени са публикувани за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации.

В тях се предвижда да отпадне изискването за представяне на хартиен носител на диплома (свидетелство) или удостоверение за придобито образование/квалификация. Работодателят ще извършва служебна проверка за дипломата, което обаче ще е възможно само за завършили след определени години:

    За завършено основно образование след 1 юни 2009 г.
    За завършено средно образование след 1 януари 2007 г.
    За завършено висше образование след 1 януари 2012 г.
    За завършено професионално обучение след 1 януари 2022 г.
    За придобита степен на професионална квалификация след 1 юни 2008 г.

Промените са свързани с Плана за действие за внедряване на административни услуги на принципа „епизод от живота". Те имат за цел да се намали административната тежест и да се улеснят лицата, които кандидатстват за работа в държавната администрация. 

Също така то не налага да бъде изготвена справка за съответствие с правото на Европейския съюз, се посочва в мотивите на Министерския съвет за промяна в наредбата.

