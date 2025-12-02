IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Демонстрация: Румен Радев и съпругата му си тръгнаха пеша от президентството

Той бе аплодиран от симпатизанти от партия МИР

02.12.2025 | 22:30 ч. Обновена: 02.12.2025 | 22:33 ч. 33

Президентът Румен Радев и съпругата му Десислава Радева си тръгнаха пеша от сградата на президентството тази вечер, явно показвайки, че нямат нужда от охрана, за да се движат в центъра на София. 

На излизане те бяха посрещнати с аплодисменти от граждани и симпатизанти на партия МИР, видя екип на Bulgaria ON AIR. 

Чуха се възгласи "Браво!" от събралите се хора пред президентството. Радев благодари и пожела приятна вечер на гражданите.

По-рано днес в обръщение към нацията Радев заяви, че оставката на правителството е неотложна, а предсрочните избори са единственият път напред.

