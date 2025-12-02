Демонстрация: Румен Радев и съпругата му си тръгнаха пеша от президентството

Президентът Румен Радев и съпругата му Десислава Радева си тръгнаха пеша от сградата на президентството тази вечер, явно показвайки, че нямат нужда от охрана, за да се движат в центъра на София.

На излизане те бяха посрещнати с аплодисменти от граждани и симпатизанти на партия МИР, видя екип на Bulgaria ON AIR.

Чуха се възгласи "Браво!" от събралите се хора пред президентството. Радев благодари и пожела приятна вечер на гражданите.

По-рано днес в обръщение към нацията Радев заяви, че оставката на правителството е неотложна, а предсрочните избори са единственият път напред.