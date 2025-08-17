IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Луксозният автомобил, съпровождан от полиция на АМ "Струма", превозвал ранен при катастрофа

Пътният инцидент е станал около 16,48 часа в района петричкото село Михнево

17.08.2025 | 21:46 ч. Обновена: 17.08.2025 | 22:04 ч. 0
Полицаи ескортираха автомобил, в който се превозва ранен при катастрофа. Пътният инцидент е станал около 16,48 часа в района петричкото село Михнево.  Там е самокатастрофирал лек автомобил. Преминаващ с друга кола шофьор е спрял и качил пострадалия водач, за да го превози до болницата в Петрич. Оказало се обаче, е раненият трябва да се превози до болницата в Благоевград, пишат от "24 часа". 

На автомагистрала "Струма" в района на Струмяни и Кресна колата е попаднала в задръстване, образувано от стотици коли, връщащи се от Гърция, и се наложило шофьорът да потърси съдействие на тел. 112 за по-бързо придвижване до болницата в Благоевград.  Незабавно се отзовават полицаи с мотор, които помагат автомобилът да излезе от задръстването, след което водачът сам е превозил пострадалия до частната болница в Благоевград.

В някои медии се появи информация, че полиция ескортира и разчиства пътя на луксозен и скъп автомобил, за да не чака в задръстването. По този повод от ОДМВР разясниха каква е причината, а именно - ранен при катастрофа.

