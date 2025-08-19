IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Борисов: Дългосрочната ни цел е устойчив мир в Украйна

Лидерът на ГЕРБ проведе онлайн среща с лидерите на ЕНП

19.08.2025 | 14:29 ч. Обновена: 19.08.2025 | 14:51 ч. 16
БГНЕС

“Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна който може да бъде постигнат само чрез тясно партньорство 
между Европейския съюз, Съединените щати и самата Украйна”, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Той добави, че мирът гарантира сигурността на украинските граждани, стабилността в региона и да отстоява ценностите на свободата и демокрацията. 

“Само със солидарност, последователност и обединени усилия можем да помогнем на Украйна”, се казва в съобщението на Борисов, публикувано във Фейсбук.

Лидерът на ГЕРБ каза още, че е превел онлайн среща с лидерите на ЕНП, инициирана от Manfred Weber, председател на EPP - European People's Party.

“В срещата участва Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, която ни запозна подробно с разговорите от вчерашната среща на президента Зеленски и европейските лидери с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон. С колегите обсъдихме следващите стъпки за създаването на условия за траен и справедлив мир”, добави Бориссов.

