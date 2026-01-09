Общинските съветници от БСП искат частично освобождаване от данък смет за районите в криза

Общинските съветници от групата на Местна коалиция "БСП за България" в СОС внесоха доклад за частично освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2026 г. на всички лица - физически и юридически, които са собственици на недвижими имоти на територията на районите, в които има криза с боклука - "Красно село", "Люлин", "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина".

В него те припомнят, че договорите за сметосъбиране и сметоизвозване в петте софийски района изтекоха през 2025-та, а до края на годината нови не бяха сключени.

"На практика се наблюдава самоорганизиране на граждани и спорадични усилия на столична и районни администрации за извършване на услугата. Резултатът почти ежедневно е град, потънал в боклук, отбелязват още в доклада си социалистите. - Контейнерите в петте района остават препълнени, отпадъците не се извозват по утвърдения график, а около контейнерите се натрупват купища боклуци. Особено в "Люлин" и "Красно село", предвид факта, че проблемът датира от три месеца и ескалира, същият вече се превръща и в опасност за здравето на живеещите там.

В районите "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина" също е налице системно неизпълнение на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата вече повече от месец. За тези три района и към настоящия момент няма сключени договори за сметосъбиране. На практика услугата, за която гражданите плащат такса "битови отпадъци" не е налична и не се предоставя в пълнота и с качество, за което същата е дължима в описаните по-горе райони на Столична община за периода от изтичане на договорите до настоящия момент".

Социалистите обясняват, че съгласно чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, размерът на таксата за битови отпадъци за всяко задължено лице се определя за календарна година при спазване на принципа за понасяне на разходите от причинителя или притежателя на отпадъците и е сумата от размера на таксата за всяка услуга по чл. 62. "Видно от цитираната разпоредба, за да възникне задължение за поемане на разходи, същите следва да са извършени, т. е. услугата - доставена, разясняват те в доклада си те. - Когато услугата не се предоставя или се предоставя в крайно намалени обеми, разходите за нея са пренебрежително малки, или не се извършват такива, заплащане на такава услуга не следва да се дължи. В този смисъл, за месеците октомври, ноември и декември на 2025 г. жителите на районите "Красна поляна" и "Люлин" и осъществяващите търговска/промишлена дейност лица, са заплатили авансово разходите по услуга, която или не е предоставена, или е предоставена в малки обеми и лошо качество от Столична община. Такава е и ситуацията за районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне", считано за декември 2025 г.".

В тази връзка социалистите настояват за компенсация на физическите и юридически лица на сумите от посочените периоди. Това означава, че в районите "Красно село" и "Люлин" всички физически и юридически лица, собственици на недвижими имоти на територията на съответния район, трябва да бъдат освободени от заплащане на такса за битови отпадъци за първото тримесечие на 2026 г., или една четвърт от стойността й за годината. А за районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" - за януари на 2026 г., или 1/12 от стойността й за годината.