Вашите сигнали: Проблеми с бездомни кучета, никой не ни чува

Зимата е особено труден сезон за бездомните жинотни, които страдат поради липса на подслон, храна и вода. Липсата на топлина ги прави уязвими към болести и измръзване, често някои от тях проявяват агресия.

Изпратиха ни сигнал от софийското село Железница: „От известно време се разхождат девет големи бездомни кучета. Най-често те обитават района на центъра на селото, но може да бъдат срещнати и по другите улици! Подадени са множество сигнали към Екоравновесие за бездомните кучета, но те ни убеждават, че те са добри и няма да нападнат жителите на селото. Те самите, ни доставят по 2-3 кучета на посещение. Днес кучетата, които са "кастрирани" са девет на брой, големи и никак безобидни, разхождайки се на центъра, там където са детската площадка, спортните съоръжения, магазините и спирките на градския транспорт.

Моля, помогнете с решаването на проблема, защото не само моите деца, но и възрастните страдаме от присъствието им. Нека проблемът да бъде решен по най-добрия начин, както за кучетата, така и за нас!“. (Целият сигнал тук)

За същия проблем ни сигнализираха и от Варна: „Кучетата се движат заедно като глутница. Районът е жилищен и се използва ежедневно от деца, възрастни хора и домашни любимци, което създава реална опасност за сигурността на гражданите. Моля компетентните органи на Община Варна да извършат проверка и да предприемат необходимите действия по улавяне и прибиране на животните съгласно действащото законодателство.“ (Целият сигнал тук)

Нападения от домашни кучета също не липсват. Наш потребител ни писа за травмите, които претърпял неговия домашен любимец от друг такъв, който за пореден път напада. Молбата е да бъде извършена проверка относно регистрацията на кучето, поведението му, упражняването на контрол от страна на собственика и да бъдат предприети необходимите мерки съгласно закона, с цел предотвратяване на сериозен инцидент с хора. (Целият сигнал тук)

Около езерото в кв. Дружба се наблюдава същата картинка: „Всеки ден 90 процента от кучетата се разхождат без повод. Тичат, скачат срещу деца и възрастни. Нека се спазват правилата! Не стига, че не чистят след тях, ами ги пускат да тичат срещу хората без повод и да плашат и деца и възрастни!“. (Целият сигнал тук)

Ако видите нередност, проблем, с който се сблъсквате всеки ден и искате да подадете сигнал - направете го онлайн в HelpBook.info! Платформата на Investor Media Group ще ви даде възможност не само да придадете гласност на проблема, но и да изпратите сигнал до отговорните институции.