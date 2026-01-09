Фалшиви 50 евро са засечени в игрална зала във Вършец

Фалшива банкнота от 50 евро е била използвана в игрална зала за хазартни игри във Вършец. Криминалисти установили, че неистинската банкнота е била даде от 52-годишен мъж от същия град.

Сигналът е подаден вчера сутринта в Районното управление във Вършец. 59-годишен жител на курортния град, управител на игрална зала за хазартни игри във Вършец, заявил, че за времето от 20 ч. на 29 декември до 8 часа сутринта на 30 декември миналата година неизвестно лице е прокарало в обръщение в игралната зала неистинска банкнота с номинал 50 евро.

От проведените незабавни оперативно-издирвателни действия служители на група "Криминална полиция" при Районното управление във Вършец са установили извършителя на деянието - 52-годишен жител на Вършец. Банкнотата е предадена в районното управление от управителя на залата с протокол за доброволно предаване.

Образувано е досъдебно производство за извършено престъпление, за което е предвидено наказание лишaвaнe oт cвoбoдa oт двe дo oceм гoдини.