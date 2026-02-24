Четири години война в Украйна и пренареждането на енергийната карта на континента

Преди четири години Русия нахлу в Украйна. За дни светът разбра, че живее в нова епоха. Очакванията бяха за бърз срив на Киев. Вместо това последва съпротива, която промени хода на войната.

Светът се промени за 4 г.

Фронтът се превърна в линия на изтощение – Бахмут, Мариупол, Авдеевка, дронове, ракетни удари. Война от 21 век с жестокост от миналото столетие. Но тази война никога не беше само за територия. Продължава и да не е.

През тези години НАТО се укрепи. Европейският съюз наложи безпрецедентни санкции, а Украйна получи въоръжение.

В същото време енергийната карта на континента се пренареди. Милиони хора напуснаха домовете си, последваха разрушени градове и десетки хиляди жертви.

Украйна воюва за оцеляване, а Русия за геополитическо влияние

Русия иска ревизия на реда след Студената война. За всички вече е ясно, че тази война не е просто конфликт. Тя е тест за международното право, за силата на съюзите, за устойчивостта на демокрациите.

А въпросът вече не е само кой ще спечели територия, а какъв свят ще остане след края ѝ и кога всъщност е краят.

Украйна влиза в петата година на ужаса на войната, но по-близо ли е мирът? Дебат по темата в студиото на "Директно" с Весела Чернева, заместник-директор на Европейския съвет за външна политика и Ивайло Иванов, военен експерт и част от Съюза на офицерите от резерва "Атлантик".