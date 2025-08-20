IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 85

Достъпът на коли до Терминал 2 на летище "Васил Левски" е възстановен

Kiss & Ride зоната е на обичайното си място и работи нормално

20.08.2025 | 16:07 ч. Обновена: 20.08.2025 | 17:31 ч. 7
БГНЕС

БГНЕС

Достъпът на автомобили до Терминал 2 на летище "Васил Левски" – София е възстановен, съобщиха във Фейсбук от летището. 

Оттам посочват, че Kiss & Ride зоната е на обичайното си място и работи нормално.

Поради довършителни работи по дилатационните фуги на естакадата към Терминал 2 от 24 август до 7 септември спирките на междутерминалния шатъл и на градския транспорт временно ще бъдат в Kiss & Ride зоната, информират от летището. 

Паркинг P8 временно няма да бъде достъпен за туристически автобуси, като те могат да използват Kiss & Ride зоната с безплатен престой до 30 минути.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Терминал 2 Летище Васил Левски
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem