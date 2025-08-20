Туск за преговори в Будапеща: Бих се опитал да намеря друго място

Полският премиер Доналд Туск изрази съмнения относно възможността за провеждане на тристранна среща на лидерите на Русия, САЩ и Украйна Владимир Путин, Доналд Тръмп и Володимир Зеленски в Будапеща.

Туск припомни, че през 1994 г. именно в Будапеща Украйна е получила гаранции за териториална цялост от САЩ, Русия и Великобритания. В тази връзка той заяви, че този път ще се опита да намери друга платформа за преговори за прекратяване на войната.

„Будапеща? Може би не всеки си спомня това, но през 1994 г. Украйна вече получи гаранции за териториална цялост от САЩ, Русия и Великобритания. В Будапеща. Може би съм суеверен, но този път бих се опитал да намеря друго място“, написа Туск в социалната мрежа X.

Budapest? Not everyone may remember this, but in 1994 Ukraine already got assurances of territorial integrity from the US, Russia and the UK. In Budapest. Maybe I’m superstitious, but this time I would try to find another place. — Donald Tusk (@donaldtusk) August 20, 2025

Свързани статии Швейцария ще гарантира “имунитет“ на Путин за мирни преговори

Според източници от американския уебсайт Politico, Будапеща е „първият избор“ на американските разузнавателни служби като място за тристранни мирни преговори с участието на президента на САЩ Доналд Тръмп, украинския президент Володимир Зеленски и руския лидер Владимир Путин. В същото време, както вече беше отбелязано, в подобни ситуации често се разглеждат няколко варианта, така че ситуацията все още може да се промени.

По време на срещата си във Вашингтон в понеделник, Тръмп, Зеленски и придружаващите ги европейски лидери се съгласиха, че следващият етап от мирните преговори трябва да бъде среща между Зеленски и Путин, последвана от тристранни разговори с американския лидер . Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит не потвърди, че Будапеща се разглежда като място за срещата. „Ще споделим повече подробности, когато можем“, каза тя.

В Будапещенския меморандум за гаранции за сигурност, подписан на 5 декември 1994 г., Съединените щати, Русия и Обединеното кралство увериха Украйна, че нейните граници и суверенитет ще бъдат зачитани в замяна на унищожаването на ядрените оръжия, останали след разпадането на Съветския съюз, пише PAP. През декември 2024 г., по случай 30-годишнината от подписването на документа, украинското външно министерство разкритикува меморандума, наричайки го „паметник на късогледството при вземането на решения по стратегически въпроси на сигурността“.