IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 102

Туск за преговори в Будапеща: Бих се опитал да намеря друго място

През 1994 г. именно в Будапеща Украйна е получила гаранции за териториална цялост от САЩ

20.08.2025 | 19:52 ч. Обновена: 20.08.2025 | 20:37 ч. 4
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Полският премиер Доналд Туск изрази съмнения относно възможността за провеждане на тристранна среща на лидерите на Русия, САЩ и Украйна Владимир Путин, Доналд Тръмп и Володимир Зеленски в Будапеща.

Туск припомни, че през 1994 г. именно в Будапеща Украйна е получила гаранции за териториална цялост от САЩ, Русия и Великобритания. В тази връзка той заяви, че този път ще се опита да намери друга платформа за преговори за прекратяване на войната.

„Будапеща? Може би не всеки си спомня това, но през 1994 г. Украйна вече получи гаранции за териториална цялост от САЩ, Русия и Великобритания. В Будапеща. Може би съм суеверен, но този път бих се опитал да намеря друго място“, написа Туск в  социалната мрежа X.

Свързани статии

Според източници от американския уебсайт  Politico, Будапеща е „първият избор“ на американските разузнавателни служби като място за тристранни мирни преговори с участието на президента на САЩ Доналд Тръмп, украинския президент Володимир Зеленски и руския лидер Владимир Путин. В същото време, както вече беше отбелязано, в подобни ситуации често се разглеждат няколко варианта, така че ситуацията все още може да се промени.

По време на срещата си във Вашингтон в понеделник, Тръмп, Зеленски и придружаващите ги европейски лидери се съгласиха, че следващият етап от мирните преговори трябва да бъде среща между Зеленски и Путин, последвана от тристранни разговори с американския лидер . Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит не потвърди, че Будапеща се разглежда като място за срещата. „Ще споделим повече подробности, когато можем“, каза тя.

В Будапещенския меморандум за гаранции за сигурност, подписан на 5 декември 1994 г., Съединените щати, Русия и Обединеното кралство увериха Украйна, че нейните граници и суверенитет ще бъдат зачитани в замяна на унищожаването на ядрените оръжия, останали след разпадането на Съветския съюз, пише PAP. През декември 2024 г., по случай 30-годишнината от подписването на документа, украинското външно министерство разкритикува меморандума, наричайки го „паметник на късогледството при вземането на решения по стратегически въпроси на сигурността“.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Полша Туск Будапеща Русия Украйна война
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem