Общо 13 гроба откриха под Националната художествена академия

13 антични гроба разкриха археолозите от Регионалния исторически музей - София при проучванията на част от източния некропол на Сердика, която се намира на територията на Националната художествена академия.

Археологическите проучвания стартираха на 11 август и са ръководени от Елена Николова и д-р Александър Станев от РИМ - София. Разкопките обхващат цялата площ, предвидена в проекта за ремонт и обновяване на северното крило на НХА.

Разкритите до момента 13 гроба са предимно обикновени гробни ями с различна дълбочина на вкопаване. Откритите кости показват, че починалите са били положени по гръб с ориентация изток - запад. При три от гробовете има поставено покритие от римски керемиди.

Един от гробовете изненадал археолозите, тъй като в него е открит и гробен инвентар. В него е погребана жена с две бронзови гривни - по една на всяка ръка и два малки стъклени съда, поставени до таза.

За момента работната хипотеза за датировката на разкритите антични гробове е около IV в.

"От началото на разкопките успяхме да засечем вече 13 гроба от античния период. Във всичките има трупополагане. За съжаление, по-дълбоките са повлияни от структурата на пръстта и в повечето случаи костите са лошо запазени - намираме ги като отпечатък. В по-плитките останките са в по-добро състояние и успяваме да ги намерим цялостно запазени. Един от гробовете ни изненада с гробния инвентар, който разкрихме - предполагаме, че е била погребана млада жена заедно със своите накити - бронзови гривни и обичайните за периода стъклени съдчета за благовония, поставени в областта на таза. Надяваме се, че при проучванията в другите помещения, където също започваме да засичаме гробни ями, също ще открием инвентар, който ще ни помогне за по-точна датировка. Очаквахме да бъдат семпли гробове без инвентар, защото по това време вече населението е приело християнската религия и погребенията са ориентирани изток - запад", обясни ръководителят на проучванията Елена Николова.

Разкопките продължават до пълното проучване на терена съгласно проекта за обновяване на северното крило на НХА.