Почина журналистът от "Банкеръ" Иван Рачев

21.08.2025 | 16:08 ч. Обновена: 21.08.2025 | 16:50 ч. 4
Снимка: Банкеръ

Иван оставя дълбока следа в сърцата ни с добрата си душа, сърдечност и усмивка. Той беше приятелско рамо и подкрепа в труден момент за всеки от нас. Коловозите, които остави в разследващата журналистика, преминаха през вестника и електронното издание „Банкеръ“ и сега по тях вървят неговите вдъхновени ученици.

В творческия си път той имаше смелостта и силата да стане съосновател на „Параграф 22“, изданието на „Банкеръ“ за законност и власт, и да отстоява с хъс през трудните години на прехода истината и основополагащите принципи на журналистиката в своите разработки, пишат колегите му.

Поклон пред паметта му!

