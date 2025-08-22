IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Оперираха момичето, пострадало при тежката катастрофа между кола и автобус

18-годишният пациент е в неврореанимацията, на апаратно дишане

22.08.2025 | 10:38 ч. Обновена: 22.08.2025 | 11:24 ч.
В болница "Пирогов" оперираха 18-годишното момиче, което пострада при тежката катастрофа между лек автомобил и автобус на градския транспорт в София.

Операцията е била извършена от екипа на проф. д-р Николай Габровски и е част от поредица сложни оперативни интервенции, през които трябва да премине пациентката, съобщават от болницата. Момичето е настанено в неврореанимацията на университетската болница “Пирогов“ на апаратна вентилация. Екипът на д-р Валерий Плачков осъществява 24-часово активно мониториране и реанимационни мероприятия, допълват от здравното заведение. 

Вчера беше извършена операция на друг от пострадалите при инцидента - мъж на 65 години. Травматолози са поставили вътрешна фиксация в единия долен крайник на мъжа. 

Лекият автомобил се вряза в автобус на градския транспорт в София преди дни. Един човек загина, а четирима бяха откарани в болница след тежкия инцидент. Шофьорът на автомобила Виктор Илиев  беше задържан, а Софийският градски съд го остави за постоянно в ареста. / БТА

Пирогов пациент операция тежка катастрофа Виктор Илиев София
