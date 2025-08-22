IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 113

В къща за гости в Доспат: Мъж пострада след пожар в сауна

Евакуирани са десет души

22.08.2025 | 19:52 ч. Обновена: 22.08.2025 | 20:46 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Мъж от Доспат е пострадал при пожар в сауна, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Смолян Елена Стоилова. Инцидентът е станал в къща за гости на ул. „Кирил и Методий“.

За БТА Елена Стоилова обясни, че предполагаема причина е късо съединение, от което се е подпалила сауната.  

Мъжът е служител от персонала, който се е включил да помага за гасенето на пламъците и е обгазен от дима. Оказана му е медицинска помощ от екип на Центъра за спешна медицинска помощ – Доспат. Евакуирани са десет души – гости и персонал. 

Унищожени са сауна, мебели, техника и част от електрическата инсталация, стените са опушени. Пожарогасенето е извършено от два екипа на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Доспат и Девин. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

доспат пожар сауна
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem