В къща за гости в Доспат: Мъж пострада след пожар в сауна

Мъж от Доспат е пострадал при пожар в сауна, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Смолян Елена Стоилова. Инцидентът е станал в къща за гости на ул. „Кирил и Методий“.

За БТА Елена Стоилова обясни, че предполагаема причина е късо съединение, от което се е подпалила сауната.

Мъжът е служител от персонала, който се е включил да помага за гасенето на пламъците и е обгазен от дима. Оказана му е медицинска помощ от екип на Центъра за спешна медицинска помощ – Доспат. Евакуирани са десет души – гости и персонал.

Унищожени са сауна, мебели, техника и част от електрическата инсталация, стените са опушени. Пожарогасенето е извършено от два екипа на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Доспат и Девин.