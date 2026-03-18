Нумерология, късмет: Как партиите приеха изтеглените числа

Преди минути ЦИК изтегли номерата, с които партиите ще се явят на изборите на 19 април. Някои от лидерите вече направиха кратки коментари след жребия.

Станислав Балабанов от ИТН с коментар пред журналисти, след като ЦИК изтегли номерата, с които ще се явят партиите и коалициите на изборите на 19 април.

“Има такъв народ” ще го има в 52-ят парламент и ще се погрижим да върнем нормалността. ИТН ще е там, където трябва заради българските граждани", каза Станислав Балабанов, след като жребият им определи те да са под № 1.

“Вярвам във волята на българските граждани и във волята за промяна. Вярваме на хората, които искат тя да се случи”, каза лидерът на политическото движение “Сияние“ Николай Попов. Припомняме, че на новосформираната коалиция се падна №20.

От ГЕРБ-СДС коментираха, че не разчитат на номера бюлетината или на номера в предизборната кампания.

“Ще разчитаме на хората, които олицетворяват нашите идеи. Надяваме се да има толерантна кампания”, каза Тома Биков от ГЕРБ-СДС.

Депутатът изрази надежда за по-добро развитие на страната.

Гълъб Донев, който ще участва на изборите с коалиция “Прогресивна България” на Румен Радев, коментира, че номерът в бюлетината е без значение.

“Сила и стойност имат честният вот по съвест, без влияние и без контрол. Хубавото на числата е, че не могат да им направят двойник: 21 е 21”.

"Виждате колко са изобретателни нашите политически противници в измислянето на начини, по които да отклонят нашите избиратели и симпатизанти. Съветвам всички да не ги подценяват, нашите избиратели няма да объркат и ще гласуват за "Прогресивна България", допълни Донев в краткия си коментар.