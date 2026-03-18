Футболистките от националния отбор на Иран се завърнаха в родината си

Женският национален отбор по футбол на Иран премина турската граница, за да завърши труден обратен път от Австралия, след като петима от членовете оттеглиха молбите си за убежище, които бяха подали, съобщава агенция Ройтерс.

Австралия беше издала хуманитарни визи на шестима играчи и един член на помощния персонал, след като те поискаха убежище, заявявайки, че се опасяват от евентуално преследване, ако се върнат в Иран.

Опасения за тяхната безопасност се появиха по време на футболния турнир за Купата на Азия, когато част от отбора отказа да изпее фимна след като Съединените щати и Израел започнаха войната срещу Иран. Иранската държавна телевизия нарече ччаст от отбора "предатели по време на война".

Отборът, който отлетя за Истанбул във вторник, взе полет за Игдир в Източна Турция в сряда сутринта.

Футболистките излязоха от летище Игдир, дърпайки багажа си и разговаряха пред терминала, преди да се качат на автобус за границата. Една от тях се усмихна за кратко и помаха на телевизионна камера, преди автобусът да тръгне.

След около два часа пътуване до границата, те преминаха през паспортен контрол на граничния пункт Гурбулак, преди да преминат в Иран.

Кампанията на отбора за Купата на Азия започна точно когато Съединените щати и Израел предприеха удари срещу Иран, убивайки върховния лидер аятолах Али Хаменей. Отборът беше елиминиран от турнира преди повече от седмица.

Петима от екипа, потърсили убежище в Австралия впоследствие промениха решението си и решиха да се върнат у дома. Те се присъединиха към останалата част от отбора в Куала Лумпур, където отборът беше отседнал, откакто напусна Сидни миналата седмица.

Иранската футболна асоциация (FFIRI) заяви миналата седмица, че тези, които са променили решението си, ще пътуват у дома с останалата част от отбора, "за да бъдат отново прегърнати от семействата и родината си“.

Две жени от отбора все още са в Австралия и са снимани да тренират с местен клуб от А-лига.