34 673 души в страната получават втора пенсия

34 673 българи получават плащания от втория стълб на пенсионната система, показват данни на Комисията за финансов надзор към 30 юни т.г. В края на 2024 г. 29 299 души черпеха права от спестяванията си в универсалните фондове, където се осигуряват родените след 1959 г.

Увеличението е с 18,3%, но иначе в получавания продукт няма голяма разлика - мнозинството от тези първи кохорти пенсионери на реформата нямат достатъчно натрупвания в партидите, за да получават пожизнена пенсия, поради което получават парите си под формата на разсрочено плащане.

Средният размер на месечното разсрочено плащане за първото полугодие е 511,49 лв. За сравнение, в края на 2024 г. сумата беше 471,07 лв. Средната сума, изплащана под формата на пенсия, е 233,88 лв., което е почти колкото в края на 2024 г. - 230,18 лв. Истинската пожизнена пенсия без допълнителни условия като определен период на разсрочено плащане е 102,41 лв., като тя се получава от 156 пенсионери.

Любопитно е, че при получаващите пенсия има забележително увеличение от 33% - от 5086 в края на 2024 г. на 6764 души в края на юни. Новоотпуснатите пенсии през първата половина на тази година са 1691 при 2471 за цялата 2024 г. Много са и пенсионерите, които са започнали да получават разсрочено плащане в първите шест месеца на годината - 12 893 души.

С навлизането в пенсионна възраст на следващите поколения, които имат по-дълги периоди на осигуряване във втория стълб, хората с пожизнена пенсия би следвало още да се увеличат. Средният размер на натрупаните средства в активните партиди - тези, в които през последните 12 месеца е постъпила поне една вноска, е 8128,17 лв., показват резултатите от дейността на пенсионноосигурителните дружества за първото полугодие.

Особеност на втората пенсия е, че може да се получава независимо от стажа при навършване на възрастта за пенсиониране в трета категория труд, или чл. 68, ал. 1 на Кодекса за социално осигуряване. Тази година възрастта е 62 г. и 4 м. за жените и 64 г. и 8 м. за мъжете. Затова, както казват от пенсионните дружества, за много хора втората пенсия на практика е първа, тъй като могат да започнат да я получават преди да придобият необходимия стаж за пенсия от държавното обществено осигуряване.

Какви видове пенсия дава вторият стълб

Допълнителна пожизнена пенсия могат да получават хората, чиито натрупвания по партидата позволяват отпускането на такава пенсия с месечен размер от поне 15% от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. От 1 юли минималната пенсия е 630,50 лв., поради което минималният месечен размер на втората пенсия е 94,58 лв.

Допълнителната пенсия има три разновидности:

– Пожизнена пенсия без допълнителни условия – отпуска се пожизнено в еднакъв месечен размер и не подлежи на наследяване;

– Пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане – отпуска се пожизнено в еднакъв месечен размер и включва гарантиран период от 2 до 10 години (по избор на пенсионера), в рамките на който се наследява настоящата стойност на дължимите плащания до края на гарантирания период;

– Пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст – отпуска се пожизнено в еднакъв месечен размер след изтичането на периода на разсрочено изплащане. Продължителността на периода на разсрочено изплащане следва да бъде избрана от пенсионера по такъв начин, че месечният размер на изплащаната сума да не бъде по-нисък от 15% от размера на минималната пенсия за страната.

Разсрочено изплащане на средствата е другият пенсионен продукт, предназначен за хора, чиито натрупвания по партидата не са достатъчни за отпускането на пожизнена пенсия, но надхвърлят трикратния минимален месечен размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст (1891,50 лв. от 1 юли 2025 г.). Продължителността на периода на разсрочено изплащане се избира от пенсионера по такъв начин, че месечният размер на изплащаната сума да не бъде по-нисък от 15% от размера на минималната пенсия за страната, т.е. 94,58 лв. Наследява се остатъкът от дължимите плащания на починалия пенсионер.

Когато натрупванията са под три минимални пенсии за страната (1891,50 лв.), сумата се изплаща еднократно. /Сега