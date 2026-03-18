Путин: Членовете на специалната военна операция се борят за избора на жителите на Крим да бъдат част от Русия

Участниците от специалната военна операция се борят за историческия избор, направен от жителите на Крим, Донбас и Новорусия, да бъдат част от Русия. Това заяви руският президент Владимир Путин на среща с членове на правителството по случай годишнината от обединението на Крим с Русия, предава ТАСС.

Путин поздрави присъстващите, както и всички граждани на страната, с Деня на обединението на Крим с Русия. Путин подчерта, че „нашите момчета“, героите и участниците в специалната военна операция, се борят за този решителен, „исторически избор, без никакво преувеличение, да бъдем с родината си“, направен от жителите на Крим и Севастопол през 2014 г., избор, който жителите на Луганската и Донецката народни републики, както и на Запорожката и Херсонската области, правят и днес.

„Изборът на жителите на Крим, Донецката и Луганската народни републики, както и на Херсонската и Запорожката области да останат в състава на Русия е неизменен и непоклатим. И този избор да бъдем с Русия е неизменен и непоклатим“, заяви Путин. „Той се превърна в един от най-важните, „без преувеличение, може би дори определящи етапи“ в хилядолетната история на Русия, символ на волята, единството и сплотеността на целия многонационален народ.”